Прокуратура КЧР проверит информацию о недозволенных методах воспитания в школе Учкекена

Прокуратура Малокарачаевского района КЧР проведет проверку по опубликованной в СМИ информации о применении недозволенных методов воспитания учительницей Учкекенской средней школы в отношении учащегося 9 класса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- При наличии оснований по итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении.

Напомним, в КЧР на днях произошел вопиющий случай - хотя начиналось все с небольшого и незначительного на первый взгляд словесного конфликта. Ученики 9 класса средней школы повздорили, пока распределяли обязанности по дежурству.

Кого-то из подростков, как это часто бывает, не устроили задачи, которые перед ним всплыли. В ход пошли обидные фразы.

В частности, неприятные слова полетели в сторону одной девочки. Через некоторое время грубияна вызвали в кабинет к классному руководителю. Там подросток извинился перед одноклассницей за неуместные фразы.

Однако такое извинение не устроило педагога. Она решила иначе наказать парня. Учительница заставила девятиклассника просить прощения на коленях.

После этого случая подросток перестал ходить в школу, замкнулся в себе. Мама школьника сообщила, что сын хочет перевестись в другую школу, избегать общения с одноклассниками и тем более с учительницей, которая так с ним поступила.

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