Всего на Ставрополье за сутки диагноз подтвердился у 352 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ставрополе за сутки коронавирусом заразилось 59 человек. На сегодняшний день краевой центр лидирует по числу зараженных инфекцией в регионе. За весь период пандемии в Ставрополе число заболевших достигло 15680.

Всего на Ставрополье за сутки диагноз подтвердился у 352 человек. За вчерашний день скончались 23 пациента. Число умерших в регионе достигло 2625.

Победить болезнь смогли 25 человек. А за весь период пандемии выздоровели – 64597.

– Коронавирус опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Берегите себя и близких! — обратился Владимир Владимиров к землякам.