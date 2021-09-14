На Ставрополье до 19 сентября горожане смогут подать заявку для голосования на дому

На Ставрополье участковые избирательные комиссии уже принимают обращения для проведения голосования на дому. Такой формат работает 17, 18 и 19 сентября. Жители нашего региона могут отдать свой голос за кандидата на дому,

если у них есть уважительная причина. К уважительным причинам относятся – уход за нуждающимися родственниками и инвалидность.

С письменным или устным заявлением нужно обратиться в участковую избирательную комиссию. Напоминаем, что эти обращения принимаются до 14:00 19 сентября. Уведомить можно лично, а также при содействии других лиц. Об этом сообщили в избиркоме края.

Заявление также можно подать в электронном виде с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Такой формат действует до 24:00 14 сентября.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставрополе в дни всероссийского голосования 17-19 сентября будет работать «Социального такси».

Делается это для того, чтобы пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья тоже смогли проголосовать. Их достаточно заранее позвонить по указанному номеру, вызвать это бесплатное такси и оно отвезет их к избирательным участкам.

Работать эти водители будут с 8.00 до 20.00.