«Россети» приступили к реализации проекта комплексной реконструкции ключевого центра питания Ставрополя

Фото: Россети.

Подстанция 110 кВ «Южная» находится на юго-западе города, где проживает более 150 000 человек и активно строятся новые ЖК. Проект, реализуемый «Россети Северный Кавказ», стоимостью 200 млн рублей позволит повысить надежность работы энергообъекта и подключить новых потребителей.

На подстанции установят новый силовой трансформатор (40 МВА) вместо устаревшего аналога. В результате мощность центра питания вырастет до 90 МВА.

Также будут модернизированы коммутационное оборудование 110 кВ, закрытое распредустройство 10 кВ, оперативный пункт управления. На объекте внедрят высокотехнологичные системы автоматизации и управления, микропроцессорные комплексы релейной защиты.

В настоящий момент энергетики приступили к строительной части: сооружаются фундаменты под новое оборудование, ведется установка кабельных каналов и системы водоотведения для защиты подстанции в паводковый период. Полностью реконструкция завершится в начале 2022 года.