На Ставрополье прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины в результате хлопка

Прокуратура Курского района организовала проверку по факту взрыва, который произошел 14 сентября, на территории частного дома в хуторе Дыдымкин.

Напомним, в происшествии погиб 1 человек. Предположительная версия случившегося – попытка самостоятельного разбора неустановленного предмета.

- По данному факту прокуратура Курского района проводит проверку, во время которой дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также установят причины, способствовавшие произошедшему, - говорится в сообщении.

По итогам проверки надзорного ведомства будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что по данному факту Кировский отдел следственного управления СКР России по краю проводит проверку. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизы.