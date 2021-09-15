В МЧС предупредили об опасных ливнях в республиках Северного Кавказа

На Северном Кавказе на этой неделе ожидаются опасные ливни. Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в республиках СКФО. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам ГО и ЧС.

Специалисты рекомендуют оповестить население о высоких рисках возникновения ЧС.

Сообщается, что есть вероятность выветривания и водной эрозии, размыва и выноса текучими водами почв и горных пород.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что число жертв из-за схода ледника Алибек в Карачаево-Черкесии увеличилось до двух. По последним данным, погибли 47-летняя Татьяна Фрик из Красноярска и еще одна туристка — предположительно, от сильного кровотечения.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», ледник сошел прямо на женщин, когда они делали снимок на его фоне. Еще у одной туристки подозрение на перелом позвоночника.