В Ставрополе в новом сквере в 204 квартале появятся часы, беседка и сухой пешеходный фонтан

В Ставрополе близится к завершению благоустройство нового сквера на пересечении улиц Чехова и Мимоз. Почти готово новое плиточное покрытие центральной пешеходной зоны, рабочие монтируют линии наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Два детских игровых комплекса и спортивные тренажеры уже заняли свои места. Изюминками нового сквера станут часы, беседка и сухой пешеходный фонтан, его сейчас тоже монтируют.

Подробности об арт-объектах пока держатся в секрете. Но уже сейчас ярких красок месту отдыха добавил посевной газон.

Позже там высадят 30 саженцев деревьев. Обеспечивать безопасность и комфорт отдыхающих будет система видеонаблюдения.

При реконструкции зоны отдыха на проезде между частным сектором и сквером обустроили дополнительные элементы сети дождевой канализации. Впереди последние штрихи благоустройства – установка лавочек и урн.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, на Ставрополье участковые избирательные комиссии уже принимают обращения для проведения голосования на дому. Такой формат работает 17, 18 и 19 сентября.

Жители нашего региона могут отдать свой голос за кандидата на дому, если у них есть уважительная причина. К уважительным причинам относятся – уход за нуждающимися родственниками и инвалидность.