В Ставрополе отремонтируют около 15 километров автомобильных дорог на 12 участках

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе успешно подходит к концу реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, в этом году в нашем городе отремонтируют около 15 километров автомобильных дорог на 12 участках. Основная часть дорожных работ в рамках нацпроекта уже выполнена.

Так, на днях закончился ремонт на Старомарьевском шоссе. На новом дорожном полотне появилась разметка из термопластика. Специалисты также установили Г-образные опоры и знаки организации дорожного движения.

Обустроили тротуары для пешеходов. Для их безопасности на шоссе установили пешеходное ограждение. Последним штрихом стало восстановление нарушенного благоустройства прибордюрной части. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Напомним, новая дорожная инфраструктура уже радует удобством на улицах Комсомольская, Гризодубовой, Добролюбова, Трунова и Серова. Там готовы и дороги, и тротуарные связи. В разгаре работы на улице Мира и Орджоникидзе.

Масштабный ремонт дорожной инфраструктуры планируется завершить до конца сентября.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в 2021 году восстановят 9 километров дорог у разным больницам региона.

Это участки дорог по улице Западный Обход и Серова в краевой столице; улице Социалистической в Невинномысске и Шоссейной в селе Дубовка (Шпаковской муниципалитет).

Кстати, в регионе делают акцент на комплексном ремонт дорог. То есть строители не только меняют асфальт, но обустраивают обочины, пешеходные зоны, отливы, дорожные знаки, светофоры и т.д.