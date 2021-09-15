В Ставрополе отремонтируют около 15 километров автомобильных дорог на 12 участках

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя
В Ставрополе успешно подходит к концу реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, в этом году в нашем городе отремонтируют около 15 километров автомобильных дорог на 12 участках. Основная часть дорожных работ в рамках нацпроекта уже выполнена.
Так, на днях закончился ремонт на Старомарьевском шоссе. На новом дорожном полотне появилась разметка из термопластика. Специалисты также установили Г-образные опоры и знаки организации дорожного движения.
Обустроили тротуары для пешеходов. Для их безопасности на шоссе установили пешеходное ограждение. Последним штрихом стало восстановление нарушенного благоустройства прибордюрной части. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.
Напомним, новая дорожная инфраструктура уже радует удобством на улицах Комсомольская, Гризодубовой, Добролюбова, Трунова и Серова. Там готовы и дороги, и тротуарные связи. В разгаре работы на улице Мира и Орджоникидзе.
Масштабный ремонт дорожной инфраструктуры планируется завершить до конца сентября.
Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в 2021 году восстановят 9 километров дорог у разным больницам региона.
Это участки дорог по улице Западный Обход и Серова в краевой столице; улице Социалистической в Невинномысске и Шоссейной в селе Дубовка (Шпаковской муниципалитет).
Кстати, в регионе делают акцент на комплексном ремонт дорог. То есть строители не только меняют асфальт, но обустраивают обочины, пешеходные зоны, отливы, дорожные знаки, светофоры и т.д.