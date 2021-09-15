Житель Ставрополья хранил дома около 6 кг марихуаны

53-летний житель села Спицевка хранил дома несколько пакетов и банку с веществом серо-зеленого цвета, которое, как установили эксперты, является марихуаной общей массой около 6 кг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Кроме того, с придомовой территории полицейские изъяли 30 кустов растения рода «Конопля» с признаками культивации.

Против ставропольца возбудили 2 уголовных дела: «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 45-летний житель Кочубеевского района хранил у себя дома наркотические средства. Полицейские изъяли у мужчины части растений серо-зеленого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является коноплей – общей массой в перерасчете на сухое вещество около десяти килограммов.