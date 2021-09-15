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Общество15 сентября 2021 9:49

Главврач больницы в Коммунарке приехал на Ставрополье

Денис Проценко планируют посетить здравницы и клиники нашего края
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Главврач больницы в Коммунарке – крупнейшего в России центра оказания помощи больным с коронавирусом Денис Проценко 15 сентября приехал на Ставрополье. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

- Ставропольский опыт пост-ковидной реабилитации представляет интерес в масштабах страны. Делимся им, - прокомментировал губернатор.

Он добавил, что Денис Проценко планируют посетить здравницы и клиники нашего края.

Напомним, за сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 23 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 2648.