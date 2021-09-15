«Россети Северный Кавказ» почти на 77% увеличили эффективность претензионно-исковой работы в Ингушетии

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» ведут системную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию. В числе основных мер по укреплению платежной дисциплины - претензионно-исковая работа. В частности, в Ингушетии специалисты филиала «Ингушэнерго» реализуют исполнительные мероприятия совместно с региональным Управлением Федеральной службы судебных приставов.

Так, по итогам восьми месяцев 2021 года суды удовлетворили требования энергокомпании по 1,8 тысячи исковых заявлений на сумму 453,7 млн рублей (с учетом прошлых периодов). Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 76,7% или почти на 197 млн рублей.

Всего с начала этого года энергетики предъявили к взысканию более 2,5 тысячи исков на 647,3 млн рублей. В количественном эквиваленте это почти на 10% больше, чем в 2020 году.

По самым крупным ответчиками выступают завсегдатаи «черного списка» неплательщиков – ГУП «ИнгушрегионВодоканал» (задолженность 1,15 млрд рублей), МУП «Малгобек-Водоканал» (долг 276,9 млн рублей) и МУП «Водоканал г. Магас» (неплатежи - 40 млн рублей). В настоящее время в отношении ГУП «ИнгушрегионВодоканал» и МУП «Малгобек-Водоканал» ПАО «Россети Северный Кавказ» инициирована процедура банкротства.

Если дебитор не исполняет решение суда об уплате задолженности в добровольном порядке, компания обращается в службу судебных приставов. В их арсенале - начисление денежного взыскания за просрочку, арест имущества, банковского счета, удержание от суммы заработной платы, временное ограничение выезда за пределы России.

Энергетики считают подобные меры полностью оправданными, так как недисциплинированные абоненты наносят ощутимый урон работе сетевой компании, тормозят ремонт и модернизацию электросетевой инфраструктуры. А это напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение республики.

- Зачастую именно энергетики выступают инициаторами диалога: наши специалисты проводят большой объем досудебной работы - разговаривают с должниками, предлагают варианты погашения долга, в том числе реструктуризацию. Все для того, чтобы исключить обращение в суд. Однако это не всегда приносит ощутимый эффект. Поэтому объем и темп претензионно-исковой работы мы будем увеличивать с акцентом на взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц, - рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев. - Мы призываем потребителей более ответственно подходить к своим обязательствам. Важно понимать, что надежность функционирования электросетевого комплекса зависит от своевременных и регулярных платежей за потребленный энергоресурс.