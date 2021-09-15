Главврач ковид-больницы в Коммунарке проверил, как пациенты проходят на Ставрополье пост-коронавирусную реабилитацию

Главврач крупнейшей ковид-больницы в Коммунарке посетили Курортную больницу в Кисловодске, санаторий «Виктория». Они в числе первых в крае открыли у себя программы по восстановлению после коронавируса.

Уже сотни людей получили там помощь. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. Всего в нашем крае пост-коронавирусную реабилитацию ведут 123 санаторных и медицинских учреждения.

Около 50 тысяч человек прошли курс оздоровления.

На Ставрополье есть возможность одномоментно принимать не менее 14 тысяч человек по этим программам - то есть, как минимум, вдвое больше, чем сейчас.

- Дениса Николаевича краевые наработки заинтересовали - есть, что использовать в масштабах страны. Свои предложения он также внес. Будем учитывать и внедрять. Ставрополье - здравница России. И сегодня, в условиях пандемии, мы должны максимально использовать оздоровительный потенциал региона для всех жителей нашей страны. Продолжаем работу, - прокомментировал Владимир Владимиров.