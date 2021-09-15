Расследование дела о смертельной погоне в Лермонтове завершено

В Ставропольском крае закончилось расследование скандального уголовного дела против бывшего инспектора ДПС Максима Марченко. Следствие обвиняет его в превышении должностных полномочий, убийстве и угрозе убийством. Но дело вернули следователю, передает источник "КП-Ставрополь".

В ночь на 1 октября наряд ДПС заметил, что машина Халита Мустафаева нарушила ПДД. Требования инспекторов водитель проигнорировал, из-за чего началась погоня. За это время полицейские пробили выстрелами три колеса "четырнадцатой", но она не останавливалась и перекрывала дорогу для обгона.

- Сергей позвонил другому моему племяннику Эдуарду и сказал: «Выезжай навстречу. А то в нас стреляют. Если остановимся - нас убьют». Он это сказал, есть свидетели. Халит ехал на одном колесе, а они не могли обогнать его и остановить. Просто сзади ехали и стреляли, - говорил отец беглеца Бакир Мустафаев.

Когда на помощь приехал второй наряд - Мустафаев все-таки прижался к обочине и пустился в бега. Марченко выстрелил дважды из табельного, одна из пуль попала в голову мужчины. Он скончался на месте. По словам инспектора, Мустафаев потянул его за табельное.

Почему по делу до сих пор не утвердили обвинение и какие версии, почему водитель не остановился, есть - читайте в материале "КП-Ставрополь".