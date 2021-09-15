Гаишнику, застрелившему беглеца во время погони на Ставрополье, вменяют три статьи. Объясняем, что в этом деле не так

Халит Мустафаев и Максим Марченко. Фото: предоставлено родственниками сторон

Спустя 11 месяцев в Ставропольском крае закончилось расследование резонансного дела против бывшего инспектора ДПС Максима Марченко. Сотрудника обвиняют в убийстве 30-летнего Халита Мустафаева во время погони. Сначала мужчине вменяли статью «Превышение должностных полномочий», но потом добавили еще две - "Убийство" и "Угроза убийством". Однако недовольными остаются обе стороны конфликта.

«КП-Ставрополь» разбиралась в деталях погони и узнала, что происходило после смерти беглеца и почему дело все еще не в суде.

КТО ОБВИНЯЕМЫЙ

Максиму Марченко 24 года. До увольнения мужчина успел четыре года проработать в правоохранительных органах. Сначала был сотрудником ППС в Пятигорске, последние полгода служил в ДПС ГИБДД по городу Лермонтов.

- Он с детства хотел работать в органах, - рассказала корреспонденту «КП» жена экс-инспектора Мила. - С юных лет рисовал людей в форме. А когда стал сам работать - полюбил это дело. Работал почти без выходных. Допустим, вот какая ситуация. Он отсыпной после ночного дежурства, ему звонят коллеги, просят помочь. И он ехал. Попросят заступить пораньше - он не откажет.

30 сентября 2020 года младший лейтенант полиции, уходя на смену, попрощался с женой и двухмесячной дочкой. Как оказалось, почти на год. И сколько еще продлится разлука - пока не понятно.

КТО ПОТЕРПЕВШИЙ

В школе Халит Мустафаев решил стать юристом. Получил высшее образование и даже успел немного поработать адвокатом. Но зарплата не радовала жителя станицы Суворовская.

- Он бросил профессию и стал зарабатывать на вахтах. Ездил на добычу нефти в Коми, - рассказывает отец парня Бакир. - Все было хорошо, он собирался в последнюю командировку. Думал, заработает, вернется - и женится. Но ему отложили поездку из-за коронавируса.

Очередная вахта Мустафаева намечалась на середину октября. А пока была возможность - он отдыхал с друзьями. Вечером 30 сентября он вместе с двоюродным братом Сергеем поехал в любимое кафе в Лермонтове. По словам отца, Мустафаев постоял там пять минут и в полночь стал возвращаться домой. По пути он заехал под кирпич. Это заметил наряд ДПС, который потребовал «ВАЗ-2114» Мустафаева остановиться.

ТАЩИЛСЯ НА ОДНОМ КОЛЕСЕ

Погоня началась в половину первого ночи. За городом «четырнадцатая» разгонялась до 150 км/ч. Когда инспекторы почти равнялись с беглецами - Мустафаев резко перекрывал дорогу. Уже на седьмой минуте преследования инспектор Марченко сделал пять предупредительных выстрелов в воздух. Через время - еще два. До этого его коллега настаивал на остановке мирными средствами - мигалкой, сиреной, криком по громкой связи. Чтобы перехватить беглецов, лермонтовские инспекторы связались со Спецбатальном ГИБДД и ГИБДД Предгорного района через дежурную часть. На видео погони слышны переговоры Марченко с коллегой.

- Их двое. *** знает, че там за типы?

В «четырнадцатой» тем временем паниковали. Молодые люди затеяли побег, потому что боялись. А после первых выстрелов решили, что их хотят убить, объясняет Бакир Мустафаев.

- Сергей позвонил другому моему племяннику Эдуарду и сказал: «Выезжай навстречу. А то в нас стреляют. Если остановимся - нас убьют». Он это сказал, есть свидетели. Халит ехал на одном колесе, а они не могли обогнать его и остановить. Просто сзади ехали и стреляли.

Как было на самом деле

На десятой минуте погони полицейские впервые выстрелили в машину. Первые пули угодили в задние колеса. Через три минуты Марченко пробил и одно переднее колесо со стороны водителя. До приезда Эдуарда Мустафаев не пропускал инспекторов - вилял и перекрывал путь. Резкий обгон в духе голливудских блокбастеров мог привести к ДТП с жертвами. Да и мощностей полицейской «Ладе Весте» не доставало.

Подоспевший на помощь родственник поравнялся с инспекторами и начал разговор. В единственном интервью Эдуард пересказывает его так:

- Я кричу водителю: «Пусть он не стреляет. Сейчас мы остановимся, мирно решим этот вопрос». А он кричит: «Поздно мирно решать».

На кадрах слышен другой диалог (П - полицейские, Э - Эдуард - Прим.).

П: Убери машину! Мы сейчас будем стрелять дальше.

Э: (Что-то неразборчиво).

П: Давай останавливай, у него минута!

Э: Стой, сейчас другой экипаж приедет.

П: Давай обгоняй его, ***! Что он делает?!

Остановился «ВАЗ-2114», когда его обогнал и заблокировал предгорненский наряд. Халит Мустафаев выскочил из машины и побежал. Младший лейтенант Марченко сделал два выстрела. Один выстрел предупредительный, а вторая пуля попала в голову Мустафаева. Он умер на месте.

Родня погибшего - Эдуард и Сергей - уверяет, что после этого инспектор навел оружие на них и передернул затвор. Их пугал взгляд Марченко - «Глаза блестели». А инспектор уверяет, что при задержании Мустафаев потянул его за табельное оружие.

3 октября мужчину задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Через два дня его арестовали, а через неделю следствие добавило к делу статью «Убийство». Через восемь месяцев была и «Угроза убийством».

Фото машины: СУ СКР по СК

ПОЧЕМУ УБЕГАЛИ

Потерпевшие уверены, что якобы инспекторы гнались за ними «под наркотой». На это указывает экспертиза, сделанная по требованию следователя 12 октября 2020 года. На анализе настаивали и адвокаты обвиняемых, будучи уверенными, что полицейские на службе были трезвыми. Но в моче Марченко и его коллеги нашли «метаболит каннабиноида ТГК», или просто - марихуану.

Спустя несколько месяцев по требованию защиты следствие инициировало новую экспертизу, по которой в волосе Марченко (забор от 2 февраля 2021) ничего не обнаружено. В беседе с «КП» три нарколога, попросившие не называть их имена, заявили, что данное вещество исчезает из организма через пару недель (в зависимости от частоты употребления). На волосах, однако, наркотик может держаться до пяти месяцев. Это уже дает основания уверять, что в момент погони полицейские не были под наркотиками.

На основе первой экспертизы напарник Марченко был уволен из органов. Пытаясь восстановиться, он пошел в суд и заказал в Минобороны анализ результатов. Проверка выявила грубые ошибки. По информации «КП-Ставрополь», эксперт, проводившая исследование на наркотики по горячим следам, была вскоре уволена из бюро.

Экспертизы Максима Марченко. В первой нашли следы наркотиков, во второй - нет

Опровержение выводов первой экспертизы от Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ

Однако судмедэксперт нашел следы алкоголя в биоматериале погибшего Мустафаева (забор от 9 ноября 2020 года). Согласно заключению, концентрация как при сильном опьянении. Пассажир погибшего отказался от прохождения освидетельствования. Отец погибшего не отрицает, что сын действительно выпил:

- Ну что тут скрывать? Да, выпили! В машине лежали две бутылки пива. Их они и выпили...

Судебно-медицинское заключение Халита Мустафаева

Одна из главных версий, почему беглецы не остановились - это как раз алкоголь в крови. Но есть и другая. По словам адвоката Марченко Бориса Сидоренко, полицейские видели в руках Мустафаева предмет, похожий на пистолет.

- И Марченко, и второй полицейский говорят, что такой предмет был. Когда Мустафаев упал - Марченко слышал звук, как металл бьется об асфальт. Но на месте происшествия ничего не нашли. Но в чем дело? У Эдуарда есть разрешение на травматическое оружие. Есть версия, что в тот момент пистолет был у Мустафаева. И он побоялся, что инспекторы найдут оружие. Потерпевшие до сих пор не объяснили, почему именно Эдуард приехал на погоню, а не кто-то другой.

Но Бакир Мустафаев настаивает, что его сын боялся полицейских неслучайно - якобы у Марченко мог быть умысел на убийство. На это указывает свидетель, о котором еще не знает следствие.

- Есть одна девчонка, которая говорит, что Халит и Марченко хорошо знали друг друга, - говорит Мустафаев. - И якобы до погони у них что-то было. Стычка какая-то. Они часто в этом кафе встречались. Она говорит, что мой сын с девчонкой Марченко встречался. Поэтому не останавливались. Я жду приезда московских адвокатов, чтобы они с ней поговорили.

Однако это только одна из версия. Адвокат Сидоренко замечает, что если бы был личный мотив - это попало бы на видео погони.

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА

Самое удивительное в обвинении против Марченко - это статья про угрозу убийством. Она основана на показаниях Эдуарда и Сергея, которые уверяли, что инспектора после выстрела в Мустафаева боялись даже его коллеги из Предгорненского района. Вот что говорил Эдуард на очной ставке со свидетелями.

«Я подошел к Мустафаеву, и сотрудник ДПС Марченко, у которого висело оружие, взял его в руки, передернул затвор и направил в моем направлении, а именно - в области груди. При этом он молчал. Ствол оружия Марченко удерживал в моем направлении около 2-5 секунд. После чего к нам стал подходить Сергей, и Марченко, видя это, направил ствол в его сторону и удерживал 2-5 секунд. Далее мы с Сергеем присели к Мустафаеву и стали осматривать его. В это время кто-то из сотрудников ГИБДД по Предгорненскому району, находящийся от нас в четырех метрах, крикнул Марченко: «Что ты делаешь? Убери!». На что Марченко направил ствол на него и удерживал так 2-5 секунд».

Полицейские не видели, чтобы инспектор направлял оружие в кого-либо. Такие показания дал даже предгорненский полицейский, который дружит с Эдуардом пару лет. Однако Марченко до сих пор вменяют угрозы убийством.

Жена бывшего инспектора сообщила корреспонденту «КП-Ставрополь», что после задержания мужа их семью взяли под госохрану. В жизни появилось слишком много символизма - сразу после происшествия к двери семьи обвиняемого подбросили листовку ритуальных услуг.

Были и вполне прямые угрозы. По чатам в Whatsapp стали рассылать аудиозапись о мести, которую исполнят через 40 дней после смерти потерпевшего. Отметим, что, к счастью, ничего из сказанного так и произошло. Бакир Мустафаев заявил, что не причастен к этим словам и хочет решить вопрос в правовом поле.

Вероятнее всего, это - провокация неизвестных. Кому-то было важно придать конфликту колорит. Потому параллельно по чатам рассылали видео якобы с убийством полицейского в Лермонтове, последовавшим после ЧП. Но ролик оказался старым - 2010 года. И был снят в Кабардино-Балкарии.

То, что стороны не намерены мириться, прочувствовал на себе адвокат Борис Сидоренко. Когда судья удалилась, чтобы в очередной раз выбрать меру пресечения для обвиняемого - к юристу подошел брат погибшего.

- А что у них по 105 статье можно сейчас пойти домой поспать?

- Суд решит, - ответил Сидоренко.

- Пойдем, выйдем на улицу. Я тебя **** там и посмотрим.

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело против говорившего. Поскольку разговор проходил на расстоянии в «спокойной обстановке» и не сопровождался какими-то жестами или действиями.

- В контексте разговора о 105 статье УК РФ и агрессивное настроения брата погибшего я воспринял его выражения как убью, а не ударю. Был также случай, когда в суде Бакир Мустафаев говорил, что если Марченко выпустят, то народ поднимется и Марченко может дома не прожить, - рассказал Сидоренко корреспонденту «КП-Ставрополь».

ДЕЛО ВЕРНУЛИ

Расследование дела уже завершено. Но обвинительное заключение не утвердили, прокурор вернул дело следователю, рассказывает осведомленный источник «КП-Ставрополь».

Бакир Мустафаев, тем не менее, требует, чтобы по делу также привлекли напарника Марченко. Сторона обвиняемого сейчас настроена на то, чтобы хотя бы изменить меру пресечения. Это сложно из-за тяжести вменяемых преступлений. Поэтому Максим Марченко остается под стражей до октября.

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