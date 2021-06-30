Погоня со стрельбой и убийство водителя на Ставрополье: появилось видео с регистратора патрульной машины

Фрагменты видео погони

На сайте Change.org появилась петиция в защиту полицейского, который застрелил Халита Мустафаева во время погони в городе Лермонтов 1 октября 2020 года. Обращение адресовано главе Следственного комитета России и президенту России.

Авторы уверяют, что в действиях инспектора Марченко нет состава преступления. В подтверждение они приводят запись погони, снятую видеорегистратором, и экспертизой крови Мустафаева, в которой обнаружили спирт.

- В ходе преследования Мустафаев на законные требования об остановке не реагировал и нарущал правила ПДД, в связи с чем сотрудники полиции были вынужден открыть огонь из оружия по колесам движущегося автомобиля. Три колеса оказались пробиты, - сказано в петиции.

Когда молодого человека прижали две полицейские машины, он выбежал. За ним погнался один из сотрудников. На видео слышны два выстрела, в результате которых Мустафаева ранило в голову. После этого он скончался. Инспектора Марченко задержали по подозрению в превышении служебных полномочий.

Авторы предоставили документальное подтверждение того, что в пробах Мустафаева был алкоголь. Кроме того, они развенчали миф о том, что подозреваемый находился на службе нетрезвым - в его крови ничего нет.

Экспертиза Мустафаева

Экспертиза инспектора и подозреваемого Марченко

В своих требованиях авторы петиции просят отпустить полицейского из СИЗО, где его содержат уже девять месяцев.