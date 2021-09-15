В Ставропольском крае разрабатывают дорожную карту развития Кавминвод до 2030 года

Правительством России утвердило перечень мероприятий по развитию курортов Ставрополья на период до 2030 года. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

- Мы вели ее вместе с Минэкономразвития России, другими федеральными структурами, администрациями городов КМВ. Результаты недавно представили президенту России. Нашему краю будет оказана существенная федеральная помощь в решении многих проблем, которые копились на КМВ десятилетиями, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По его словам, теперь наш регион сможет улучшить состояние водопроводов, канализации, энергосетей, систему обращения с отходами, транспортную сеть.

Также теперь в крае смогут усовершенствовать охрану памятников, работу для сохранения природных ресурсов и защиты экологии.

- Убежден, что уже скоро перемены к лучшему ощутят все – и жители городов-курортов, и туристы. В краевом бюджете мы уже планируем необходимые расходы для софинансирования выполнения перечня мероприятий, - добавил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что главврач ковид-больницы в Коммунарке проверил, как пациенты проходят на Ставрополье пост-коронавирусную реабилитацию.