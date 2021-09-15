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Общество15 сентября 2021 14:23

В Ставропольском крае разрабатывают дорожную карту развития Кавминвод до 2030 года

Нашему краю будет оказана существенная федеральная помощь в решении многих проблем, которые копились на КМВ десятилетиями
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Правительством России утвердило перечень мероприятий по развитию курортов Ставрополья на период до 2030 года. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

- Мы вели ее вместе с Минэкономразвития России, другими федеральными структурами, администрациями городов КМВ. Результаты недавно представили президенту России. Нашему краю будет оказана существенная федеральная помощь в решении многих проблем, которые копились на КМВ десятилетиями, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По его словам, теперь наш регион сможет улучшить состояние водопроводов, канализации, энергосетей, систему обращения с отходами, транспортную сеть.

Также теперь в крае смогут усовершенствовать охрану памятников, работу для сохранения природных ресурсов и защиты экологии.

- Убежден, что уже скоро перемены к лучшему ощутят все – и жители городов-курортов, и туристы. В краевом бюджете мы уже планируем необходимые расходы для софинансирования выполнения перечня мероприятий, - добавил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что главврач ковид-больницы в Коммунарке проверил, как пациенты проходят на Ставрополье пост-коронавирусную реабилитацию.