Отец погибшего во время погони ставропольца рассказал о тайном свидетеле

Отец Халита Мустафаева, погибшего во время погони в Лермонтова в ночь на 1 октября 2020 года, рассказал о новом свидетеле. В беседе с корреспондентом "КП-Ставрополь" он сообщил, что этот человек сможет доказать умысел Максима Марченко на убийство.

- Есть одна девчонка, которая говорит, что Халит и Марченко хорошо знали друг друга, - говорит Мустафаев. - И якобы до погони у них что-то было. Стычка какая-то. Они часто в этом кафе встречались. Она говорит, что мой сын с девчонкой Марченко встречался. Поэтому не останавливались. Я жду приезда московских адвокатов, чтобы они с ней поговорили.

В ночь на 1 октября наряд ДПС заметил нарушение ПДД. Водитель не остановился после требований инспекторов, и началась погоня. За это время полицейские пробили беглецам три колеса. "Четырнадцатая" прижалась к обочине только после того, как приехал второй экипаж. Мустафаев выбежал из машины и пустился в бега. Марченко выстрелил из табельного, одна из двух пуль попала в голову мужчины. Он скончался на месте. Со слов инспектора, Мустафаев потянул его за табельное.

Марченко вменяют три статьи - "Превышение полномочий", "Убийство" и "Угроза убийством". Источник "КП-Ставрополь" сообщил, что расследование завершено. Но обвинение так и не утверждено, поскольку прокурор вернул дело следователю.

Почему по делу до сих пор не утвердили обвинение и какие версии, почему водитель не остановился, есть - читайте в материале "КП-Ставрополь".