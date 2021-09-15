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Происшествия15 сентября 2021 15:47

В Георгиевске судья ответит за получение взятки в размере 1 млн рублей

После передачи денег судью задержали сотрудники УФСБ России по краю
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Против судьи Георгиевского районного суда Вадима Петрова, после согласия Высшей квалификационной коллегией судей РФ, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

Он подозревается получении взятки в крупном размере. По данным следствия, в октябре 2020 года мужчина получил от адвоката обвиняемого взятку в сумме 1 миллион рублей, за назначение мужчине менее длительного наказания.

После передачи денег судью задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью. Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что, по данным официальной декларации о доходах, в 2019 году Петров заработал 1,7 млн рублей. В индивидуальной собственности у мужчины значатся квартира площадью 59,5 кв. м, земельный участок (300 кв.м) и жилой дом (91,8 кв. м). В пользовании находится квартира (59,5 кв. м).