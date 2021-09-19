Политолог сообщил об исторически высокой явке на Ставрополье и дисциплинированных избирателях

Михаил Виноградов, политолог и президент фонда «Петербургская политика», в онлайн-режиме поучаствовал в работе информационного центра «Выборы-2021». Он рассказал, как проходит голосование на Ставрополье и чем оно отличается.

Во-первых, эксперт отметил, что явка в крае исторически выше, чем в среднем по России. Это можно объяснить дисциплинированностью и патриотичностью местных жителей. А на выборах-2021 на явку положительно повлиял трехдневный формат голосования. По данным на 18:00 мск, средняя явка по России оставила 45,15%, а на Ставрополье - почти 55% на выборах депутатов Госдумы и 54,5% - на выборах депутатов краевой Думы.

Во-вторых, политолог оценил ход выборной кампании как «достаточно спокойный». Без скандалов, конечно, не обошлось (самый громкий из них - увольнение председателя ТИК в Пятигорске и отмена результатов голосования на одном из участков). Но массовыми и вопиющими нарушения не являются, многие из них оказываются фейками.