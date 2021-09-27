Адвокат обжаловал приговор ставропольскому создателю "групп смерти"

Адвокат Богдана А., обвиняемого в склонении к суициду через "группы смерти", решил обжаловать решение Пятигорского городского суда. Об этом сообщает осведомленный источник "КП-Ставрополь".

- Осенью 2018 года гражданин создал во ВКонтакте игру, суть которой сводилась к выполнению зданий, направленных на нанесение телесных повреждений. Окончанием игры должно было стать самоубийство. В чатах А. размещал информацию о способах суицида и одобрительно высказывался о самоубийствах и смерти в целом, - рассказал собеседник издания.

Расследование длилось три года из-за поиска потерпевших. Всего их оказалось шестеро. Весной 2021 года материалы передали в суд, а в августе было зачитан приговор - 3,5 года общего режима. Кроме того, молодому человеку запрещено в течение шести лет заниматься администрированием сайтов. Адвокат подал апелляцию, она уже принята к рассмотрению.

Однако параллельно Богдан А. проходит еще по одному делу о создании "групп смерти". Подробнее - в материале "КП-Ставрополь".

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