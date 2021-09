Поклонники SKODA OCTAVIA отмечают 25-летие легендарной модели

Фото: "СтрелаАвто".

История ŠKODA OCTAVIA началась четверть века назад в сентябре 1996 года. Со стартом серийного производства новой модели в ŠKODA AUTO началась новая эра. Отрывшаяся в Млада-Болеславе производственная линия стала на тот момент одной из самых современных в Европе.

Модель почти сразу завоевала сердца автолюбителей - уже в первом поколении она отличалась невероятным внутренним простором, современными технологиями, высоким уровнем безопасности, а также отличным соотношением цены и качества.

И каждое последующее поколение становилось все более инновационным, технологичным и привлекательным для покупателей. Благодаря всем этим достоинствам OCTAVIA стала настоящим «сердцем бренда».

Ряды поклонников ŠKODA OCTAVIA растут из года в год - за 25 лет свой выбор в пользу мирового бестселлера сделали около 7 млн клиентов.

Сегодня поклонникам OCTAVIA доступны автомобили уже четвертого поколения с разнообразной линейкой эффективных и надежных моторов.

В России можно приобрести модель с тремя вариантами двигателей на выбор: 1.6 MPI / 110 л.с., 1.4 TSI / 150 л. с. и 2.0 TSI / 190 л. с. Новая OCTAVIA стала просторнее по сравнению с предшественницей, а безопасность и техническое оснащение автомобиля вышли на новый уровень. Модель доступна для заказа в расширенных комплектациях - Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.

Узнать подробнее и приобрести автомобиль можно в Минводах у официального дилера ŠKODA - компании «СтрелаАвто» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ, здание 1, строение 1, тел. (87922) 6-53-53.

