Двух сотрудников центра ЧС Ставрополья наградили медалями за спасение людей из огня

Два спасателя АСО Минераловодского центра по ЧС получили медали "За заслуги перед Ставропольским краем". Виталий Бакаев и Андрей Пронин помогли девушке и инвалиду выбраться из горящего здания, а также оказали помощь тем, кто надышался дымом.

Во время пожара в жилом доме в Минеральных водах они выводили людей из здания и оказывали первую медицинскую помощь, пока не приехали медики. Если бы не работа спасателей, жители дома могли не перенести отравление угарным газом.

Виталий Бакаев работает спасателем три года, а Андрей Пронин - больше 14 лет. Губернатор не раз отмечал профессионализм спасателей Ставропольского края, которые за полгода помогли более двухсот людям.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре в Ставрополе в многоквартирном доме. Пришлось эвакуировать жильцов, прокуратура начала проверку.