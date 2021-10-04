Глава Изобильненского округа разрушил миф о невыплатах пострадавшим от взрыва газа

Глава Изобильненского муниципалитета Ставропольского края Владимир Козлов опроверг информацию о том, что региональные власти отказали в выплатах жильцам дома, в котором произошел взрыв газа.

Он заявил, что данные слухи - фейк. Пострадавших в ЧП сначала расселили в гостиницу, а после выделили средства на ремонт их разрушенных квартир.

- На данный момент общедомовое имущество в процессе восстановления, на лестничных площадках поставили окна, во всех пострадавших квартирах поставили входные двери. Силами управляющей компании и сотрудников МКУ Благоустройство практически закончены работы по ликвидации разрушений, как на общедомовых территориях, так и в квартирах людей, - заявил Козлов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о взрыве газа в многоквартирном доме города Изобильный. Почти весь первый подъезд оказался разрушен: взрывная волна вышибла двери, окна, повредила стены.

Губернатор Ставропольского края распорядился помочь пострадавшим от взрыва. Никто не погиб, но один молодой мужчина оказался в больнице с травмами.