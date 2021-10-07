12 тысяч человек до сих пор живут без света после ливней в Дагестане

Жители пяти населенных пунктов в горах Дагестана до сих живут без электричества. Ремонтники не могут до них добраться из-за разрушенной дороги. Чтобы починить электросети, дорожники восстанавливают трассы.

- На 8:00 мск среды без света оставались около 12 тыс. человек. В результате паводковых вод было снесено более 20 километров воздушных ЛЭП. На данный момент основные аварии устранены. Без электроснабжения остаются пять населенных пунктов в высокогорье. Там проживает 280 человек. Восстановление энергоснабжения там пока невозможно из-за отсутствия дороги, - заместитель председателя правительства Дагестана Манвел Мажонц.

23 сентября Дагестан залило водой - дожди обрушились на республику и затопили города. Почти 146 тысяч человек остались без электроснабжения. А 4 октября Махачкала ушла под воду, прямо на улицах города образовывались водовороты.