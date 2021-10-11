Уволенный директор школы Махачкалы, где убили ученика, получил сердечный приступ

Бывшего директора школы №51 доставили на "Скорой помощи" в больницу с сердечным приступом. За один день он лишился карьеры, стал фигурантом уголовного дела и потерял здоровье.

- Его доставили в Республиканскую клиническую больницу. У него случился сердечный приступ, - сказано в сообщении министерства здравоохранения Дагестана.

По данным СУ СКР по Республике Дагестан, фигурантами уголовного дела о халатности стало руководство школы - директор Владимир Ильясов и замдиректора по учебно-воспитательной работе Людмила Насруллаева. Еще одно дело УК РФ возбуждено в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о поножовщине в общеобразовательной школе. Старшеклассник зарезал ученика школы, тот не дожил до больницы и скончался. Корреспондентам стало известно, что мать одобряла агрессивное поведение сына-убийцы.

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