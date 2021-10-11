«Он же пацан!»: мать школьника, зарезавшего одноклассника в Дагестане, одобряла агрессивное поведение сына

На проблемного девятиклассника в школе жаловались неоднократно Фото: СОЦСЕТИ

Устроившего поножовщину девятиклассника характеризуют как агрессивного подростка, лишенного манер приличия и должного воспитания. Детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова, комментируя убийство учеником своего сверстника, рассказала «КП-Ставрополь», что схватившийся за нож школьник - двоечник с абсолютной неуспеваемостью по всем предметам за исключением физкультуры. И в школу №51 в Махачкале, где произошла трагедия, его перевели недавно из другой за плохое поведение и нежелание учиться.

- Какое-то время он был на семейном обучении. У него были очень большие проблемы с образовательным процессом, в том числе по части коммуникации с одноклассниками и учителями. Стоял на внутришкольном учете. Сквернословил. Вел себя безобразно, - делится собеседница.

При этом семья у школьника благополучная с работающими родителями. Неуправляемый школьник, на которого жаловались буквально все, единственный ребенок. Возможно, именно поэтому ему все сходило с рук. Омбудсмен говорит, в семье знали, что сын ругается матом и срывает уроки. Но во время родительских собраний мать только заступалась за сына. На претензии учителей она отвечала: «Он же пацан!».

- Это было ожидаемо, - продолжает Марина Ежова. - Проблема, что в одном образовательном учреждении теперь учатся все: одаренные дети и дети с ментальными нарушениями, дети в конфликте с законом и дети с инвалидностью. И педагогам предлагается в таких условиях добиваться выдающихся результатов. А нашим еще и при дагестанской действительности, с тремя сменами в школе и классами по 40 человек. В то время как в СССР для таких сложных детей были спецшколы с соответствующей программой, в том числе и воспитательной.

Напомним, 11 октября 2021 года в махачкалинской школе №51 девятиклассник ударил сверстника ножом в грудь во время драки. Получивший ранение школьник умер по дороге в больницу. На допросе убивший одноклассника подросток заявил, что это было «непреднамеренно», «в состоянии аффекта».

В школе говорят, что серьезного конфликта между ними не было. А ссора возникла якобы из-за нечестной сделки по продаже телефона одним другому.

Расследуется уголовное дело по статье «Убийство», заведенное против школьника. Попали под следствие и другие: директор Владимир Ильясов и замдиректора по учебно-воспитательной работе Людмила Насруллаева подозреваются в халатности, а руководство частного предприятия, осуществлявшего охрану в школе, в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Директор школы Владимир Ильясов стал фигурантом уголовного дела. Фото: сайт лицея №51.

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