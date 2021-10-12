На Ставрополье к 12 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

На Ставрополье продолжают умирать пациенты, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. За вчерашний день скончались еще 32 человека. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Число умерших в регионе достигло 3388. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За вчерашний день диагноз подтвердился у 368 человек. Число зараженных достигло 90173.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий Ставрополья, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером в этом ряду снова оказался краевой центр. Об этом сообщает управления роспотребнадзора по Ставрополью.

Так, в краевой столице за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 69 человек. Число зараженных в Ставрополе достигло 17613. На втором месте оказался Георгиевский городской округ.

Там заразилось 36 человек. На третьем месте расположился Кисловодск. Там за сутки заболело 22 жителя. В Невинномысске за вчерашний день диагноз подтвердился у 21 человека. В Кировском городском округе заразилось 20 жителей.

Есть районы на Ставрополье, где за сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них город Лермонтов, Железноводск, Туркменский район, Советский городской округ, Изобильненский городской округ и Андроповский район.

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