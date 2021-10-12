Депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Тимофеева возглавила комитет по развитию гражданского общества

Тимофеева с 2017 года - заместитель Председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Госдумы избрали председателей 32 комитетов. Единороссы возглавили 17 из них.

Так, вице-спикер Госдумы седьмого созыва Ольга Тимофеева в новом созыве возглавит комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Также стало известно, что депутат Ольга Казакова возглавит комитет по просвещению.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Тимофеева с 2016 года - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ. А с 2017 года - заместитель Председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ.