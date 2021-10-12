Что касается дистанционного обучения, пока его введение в Ставропольском крае не планируется Фото: Олег УКЛАДОВ

Осенние каникулы 2021 в Ставропольском крае продлятся три недели вместо двух. Власти приняли такое решение в связи со сложной эпидситуацией в регионе. Об этом 12 октября 2021 года во время брифинга заявил министр здравоохранения региона Владимир Колесников. По его словам, подобные меры позволят стабилизировать эпидобстановку.

— Принято решение о том, чтобы дети вышли на каникулы на неделю раньше. Это обусловлено тем, что 50% детей от 12 до 18 лет болеют в бессимптомной или малосимптомной форме. Дети до 12 лет — почти 80% из них — не имеют симптомов заболевания. Это как троянский конь — общаясь друг с другом, они передают вирус в семьи, и мы видим геометрический рост заболеваемости. Внутрисемейное распространение сейчас превалирует над всем, — прокомментировал Колесников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что последним днем учебы станет 22 октября, а не первые числа ноября, как это было обычно.

Соответственно, уроки должны будут возобновиться 8 ноября. Что касается дистанционного обучения, пока его введение в Ставропольском крае не планируется.

— По поводу дистанционного обучения — только исходя из темпов заболеваемости будем принимать решение, — заявил губернатор края.

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