В Ставрополе от коронавируса скончалась директор лицея №15

Педагогу было 66 лет

Вечером 12 октября в Ставрополе умерла директор МБОУ лицей N15 Ирина Тарасова. Ирина Анатольевна скончалась от Covid-19.

Она ждала возможности сделать прививку, поскольку по медицинским показаниям не могла, но не успела.

Педагогу было 66 лет.

- Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил этого человека. Ирина Анатольевна была доброй, чуткой, любящей дочерью, мамой и бабушкой. Педагогический коллектив, обучающиеся и родители лицея № 15 скорбят в связи с ранним уходом из жизни Тарасовой Ирины Анатольевны и выражают глубокое соболезнование родным и близким, - говорится на официальном сайте учебного заведения.

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