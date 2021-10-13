На Ставрополье растет число тяжелобольных пациентов с COVID-19

За последние две недели в регионе дополнительно развернуты 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье растет заболеваемость и смертность от новой коронавирусной инфекции. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что наш регион установил антирекорд по погибшим от COVID - 36 человек в сутки.

Медики опасаются взрывного роста, который может возникнуть на фоне низкого уровня вакцинации населения.

- Нам необходимо предпринимать чрезвычайные меры для сдерживания коронавирусной инфекции. Режим ограничительных мероприятий в крае неизбежно усиливается. Мы одни из первых в стране ввели QR-кодирование, принято решение о продлении осенних каникул в школах и обсуждается перевод 30% трудового населения на удаленку в случае сохранения тенденции роста», - прокомментировал министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

За последние две недели в регионе дополнительно развернуты 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом и респираторной симптоматикой, общее число covid-коек в регионе достигло 4 164. На 72% они обеспечены кислородом – это один из самых высоких показателей в России.

При этом число свободных мест в созданных «красных зонах» иногда снижается до 11%. Это говорит об увеличении числа поступлений пациентов в стационары в тяжелой форме.

Для обеспечения их медпомощью в ближайшие 3-4 недели будут созданы еще 320 коек – 100 на базе краевой клинической больницы, 120 на базе реабилитационного центра, еще 200 - в горбольнице №4 Ставрополя.

В случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом в крае рассматривается возможность развертывания дополнительных коек в ранее незадействованных краевых учреждениях здравоохранения, таких как, кардиодиспансер.

Однако при этом пострадает профильная отрасль, люди не смогут в полной мере получать специализированную помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе родильный дом больницы скорой помощи закрывают для COVID- госпиталя

Пока неизвестно, куда переведут будущих мам (Подробнее)