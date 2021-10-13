В интересах потребителей «Россети» запускают в Буйнакске пилотный проект по сбору платежей и снижению потерь электроэнергии

Фото: Россети.

«Россети» запускают в Дагестане производственный проект, который направлен на снижение потерь электроэнергии в сетях, а также повышение уровня платежной дисциплины потребителей. Для реализации пилотного проекта выбраны город Буйнакск и Буйнакский район Дагестана - в связи с тем, что здесь отмечены одни из самых высоких потерь электроэнергии в республике.

На 1 сентября 2021 года энергопотери в сетях компании в зоне деятельности Буйнакских городских и районных сетей составляли 39% и 42% соответственно. Годом ранее эти показатели были на уровне 27,7 % и 41,5 %. На неудовлетворительном уровне и платежи за электроэнергию. В Буйнакске потребители на 1 сентября текущего года рассчитались лишь за 58% потребленной ими электроэнергии, по Буйнакскому району уровень расчетов составляет 69 %. Функции по реализации указанного пилотного проекта будут переданы ООО «Цифровой Расчётный Центр» (ООО «ЦРЦ»). Это предприятие, как и «Россети Северный Кавказ», входит в группу компаний «Россети».

«ЦРЦ» - не сторонняя организация, а отраслевое предприятие с историей и опытом, которое имеет самое прямое отношение к энергетике. "ЦРЦ" более 10 лет обеспечивает работу по приму платежей за коммунальные услуги на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Именно поэтому в компании "Россети" в рамках законодательства и с соблюдением всех корпоративных процедур принято решение доверить реализацию важного производственного проекта предприятию «ЦРЦ».

Необходимо отметить, что все сотрудники подразделений филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в г. Буйнакск и Буйнакском районе будут по-прежнему трудоустроены в группе компаний «Россети». Все специалисты приглашены руководством ООО «ЦРЦ» на работу. При этом они получат гарантированные выплаты со стороны филиала «Дагэнерго». При переходе в ООО «ЦРЦ» для работников сохраняются все гарантии и условия труда в рамках трудового кодекса и регламентов холдинга.

В энергокомпании подчеркивают, что пилотный проект реализуется прежде всего в интересах потребителей электроэнергии, поскольку высокий уровень потерь энергоресурса, а также низкая платежная дисциплина напрямую влияют на надежность энергоснабжения. Потери в сетях нередко становятся причиной технологических нарушений и скачков напряжения. Неплатежи, в свою очередь, препятствуют проведению ремонтных программ, поскольку своевременные платежи за электроэнергию являются основным источником финансирования ремонтов энергообъектов.