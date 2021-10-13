На Ставрополье остаток вакцины на 13 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 330213 доз

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 12 октября получили 738235 человек. За сутки +1560 человек. Вторым компонентом на Ставрополье привился уже 698581 человек. За вчерашний день полностью прошедших вакцинацию стало на 1670 человек больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Остаток вакцины на 13 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 330213 доз, а по второму 228754 дозы.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что вечером 12 октября в Ставрополе умерла директор МБОУ лицей N15 Ирина Тарасова. Ирина Анатольевна скончалась от Covid-19.

Она ждала возможности сделать прививку, поскольку по медицинским показаниям не могла, но не успела.