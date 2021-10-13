Федеральные вложение должны поспособствовать развитию бизнеса Кавминвод

Федеральные власти могут промотивировать инвесторов на открытие проектов в городах Кавминвод выделением дополнительных средств. К такому мнению пришли эксперты компетентных фондов и организаций.

По их словам, Ставропольскому краю нужно развивать малый бизнес. А города Кавказских Минеральных вод должны быть благоприятной средой для инвестирования. Тогда будут развиваться и бизнес, и курортные зоны региона.

Если власти снизят нагрузку с помощью федеральных вложений в дороги и коммуникации, это привлечет больше инвесторов. Отметим, что федеральные власти уже составили программу развития туристического и экономического потенциала Кавминвод.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что правительство Ставрополья приняло стратегию экономического развития до 2030 года. В тексте документа сказано, что за девять лет надо добиться объема внешнего инвестирования в 1,2 триллион рублей.