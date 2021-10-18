В Северной Осетии 202 школы получили доступ к высокоскоростному интернету

Фото: сайт главы РСО - Алания.

Хорошую новость сообщил глава республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook: к высокоскоростному интернету в Северной Осетии подключили 202 школы, 89 из которых находятся в городах РСО - Алания (здесь скорость передачи от 100 Мб/сек) и 113 школ в сельской местности (от 50 Мбит/с). На очереди - ещё 6 школ.

- Это значит, что мы стали на шаг ближе к современной, конкурентоспособной школе, которая может обеспечить своим ученикам условия, необходимые для получения качественного образования, - отметил руководитель республики.

Как рассказали в Управлении по информационным технологиям и связи РСО - А, «Ростелеком» подключил 41 школу по 100 Мбит/с и 78 школ по 50 Мбит/с. «Мегафон» - 5 школ по 100 Мбит/с и 35 школ по 50 Мбит/с., а «Иртелком» - 43 школы по 100 Мбит/с:

- Все операторы связи увеличили скорость в рамках действующих договоров, без увеличения стоимости услуг.

Напомним, работа по увеличению скорости подключения общеобразовательных учреждений к сети «Интернет» проводилась в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина.