Осенние каникулы для школьников Ставрополья начнутся с 23 октября 2021 года

Осенние каникулы для школьников Ставрополья начнутся с 23 октября и продлятся до 7 ноября 2021 года включительно. Обычно они длятся всего одну неделю, но в этот раз - две.

Правительство Ставропольского края опубликовало постановление о продлении школьных осенних каникул из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановке в регионе. Документ подписал губернатор края Владимир Владимиров.

- Принято решение о том, чтобы дети вышли на каникулы на неделю раньше. Это обусловлено тем, что 50% детей от 12 до 18 лет болеют в бессимптомной или малосимптомной форме. Дети до 12 лет - почти 80% из них - не имеют симптомов заболевания. Это как троянский конь - общаясь друг с другом, они передают вирус в семьи, и мы видим геометрический рост заболеваемости. Внутрисемейное распространение сейчас превалирует над всем, - рассказал министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

При этом изменений в школьной программе не будет. Первый учебный день начнется 8 ноября.

Также 30% работников отправятся на "удаленку". Ежесуточно на Ставрополье инфицируются больше трехсот человек, по состоянию на 18 октября выявили 379 новых случаев коронавируса.