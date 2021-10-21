На Ставрополье поступила новая партия медикаментов для амбулаторных больных COVID-19

Ставропольский край получил новую партию медикаментов для бесплатного обеспечения COVID-пациентов, проходящих лечение на дому. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников на брифинге в краевом правительстве.

Речь идет о пациентах, переносящих заболевание в легкой и средней формах, не требующих госпитализации.

- Сегодня мы получили 12 тыс. упаковок препаратов, необходимых для лечения новой коронавирусной инфекции на дому: фавипировира, арбидола, гриппферона и других. И сегодня же мы начали вывоз этих препаратов в территориальные медучреждения, для обеспечения бесплатными препаратами пациентов, лечащихся в амбулаторных условиях, - отметил министр.

При выборе медикаментов минздрав края руководствуется последними клиническими рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с COVID-19, отдавая предпочтение самым эффективным схемам лечения и препаратам, чтобы как можно меньше людей попадало на стационарные койки.

- Но наши возможности не безграничны. Возможности бюджета, возможности медицинских организаций, человеческий ресурс медиков, которые буквально выгорают на работе в условиях такого огромного числа заболевших. Поэтому призываем всех, прививайтесь! Сделайте прививку и защитите себя и своих близких от тяжелых последствий для здоровья!, - обратился к жителям Ставрополья Владимир Колесников.

Всего с ноября 2020 года в Ставропольском крае бесплатными лекарствами обеспечены 61 997 амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в Ставропольском крае будут вводить обязательную вакцинацию для людей, которые имеют большой круг общения.

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