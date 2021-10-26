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Здоровье26 октября 2021 18:43

Власти Ставрополья могут перевести гостиницы под койки для COVID-пациентов

Это может произойти в экстренной ситуации
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти могут перепрофилировать гостиницы региона в ковид-госпитали. Это произойдет, если не останется свободных коек.

- Будем переводить гостиничные центры, торговые центры, не введенные в эксплуатацию. Не хочу никого пугать, но мы такие планы уже разрабатываем. Еще на полторы тысячи мест мы должны иметь резерв, - заявил Владимиров.

Также он отметил, что правительство не хочет переводить больше 30% коек в больницах под коронавирусных больных. Это может нанести серьезный удар по системе здравоохранения, ведь все другие болезни никуда не исчезли.

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