Большинство ковид-пациентов больниц Ставрополья не вакцинировались

26 октября во время "Прямой линии" глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что большинство пациентов больниц с диагнозом "коронавирус" не вакцинировались перед болезнью.

- Поступает большое количество заболевших, основная масса - это непривитые люди. Поступают зачастую в тяжелом состоянии, кислородозависимые. Есть небольшой процент, поступающих после проведения прививки, но это в основном те люди, у которых не завершена иммунизация. У привитых заболевание протекает значительно легче: люди не кислородозависимы, люди высоко не температурят, и период нахождения в стационаре у них значительно меньше, - рассказал губернатор во время прямого эфира.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе стремительно заканчиваются места в больницах для больных коронавирусом. В краевом центре за сутки госпитализируют по 60- 80 человек с подозрением на коронавирус.

Поэтому Владимиров предварительно сказал, что в случае ухудшения ситуации власти будут вынуждены перевести гостиницы региона в качество ковид-госпиталей.