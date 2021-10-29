В Ставропольском крае вновь разворачивают дополнительные Covid-койки для больных

Наиболее загруженный коечный фонд на сегодняшний день в Ставропольской агломерации Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Ставропольском крае уже развернуто 4862 коек для лечения пациентов с COVID-19, более 71% из них обеспечено кислородной поддержкой. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Если говорить по территориям, то наиболее загруженный коечный фонд на сегодняшний день в Ставропольской агломерации. На втором – месте медучреждения городов КМВ.

В ближайшее время 110 коек перепрофилируют в краевой клинической больнице, еще 100 в краевом реабилитационном центре. Рассматривается возможность перепрофилирования под эти цели родильного отделения краевой больницы скорой медицинской помощи, есть и другие варианты.

Особенностью нынешней волны пандемии является более тяжелое течение COVID-19, его высокая кислородозависимость.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались 33 человека. Глава Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.