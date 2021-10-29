В Ставропольском крае подготовят график работы ключевых предприятий на длинных выходных

На Ставрополье с 30 октября 2021 начинаются нерабочие дни. Глава региона поручил подготовить на этот период график работы ключевых предприятий.

«КП-Ставрополь» рассказывает, как будут работать организации. Так, все МФЦ в нашем крае будут работать по предварительной записи. Что касается больниц Ставрополья, то 1, 2 и 3 ноября они будут работать по обычному графику, а 30 и 31 октября и с 4 по 7 ноября — как в выходные и праздничные дни.

Отделения почты с 30 октября по 7 ноября также будут работать по своему обычному графики, исключение — 4 ноября. Это государственный праздник, поэтому почта будет закрыта.

В период длинных выходных продолжит работу Госавтоинспекция. Будут проводить регистрацию автомобилей, а также принимать экзамены на водительские права. Однако график может быть скорректирован. Пожалуй, один из самых актуальных вопросов, которые задавали горожане губернатору Ставрополья во время «Прямой лини», это – работа детских садов в эти дни.

Итак, с 1 по 3 ноября дошкольные учреждения региона будут работать в штатном режиме. А вот с 4 по 7 ноября они закроются. Останутся дома и школьники. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что у учеников Ставрополья продолжаются каникулы.

Часть вузов нашего региона перейдет на дистанционное обучение.

Рестораны и кафе будут принимать клиентов по QR-кодам, с 23:00 до 06:00 перейдут на обслуживание навынос. Библиотеки, выставочные залы и дома культуры будут закрыты.

Магазины продуктов питания, аптеки и точки продажи товаров первой необходимости будут работать в обычном режиме. Напомним, что в эту субботу, 30 октября 2021 года, в Ставрополе пройдут сразу две традиционные ярмарки выходного дня. Они развернутся на улице Васильева, 35/1 и площади имени генерала Ермолова, 2. Покупателей будут ждать с 08:00 до 16:00.