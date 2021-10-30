В Ставропольском крае 30 октября начались ковидные ограничения

С 30 октября на Ставрополье, как и в целом по всей России начались нерабочие дни. На этот период вводится ряд ограничений. Напомним, что в нашем регионе закрываются места общего пользования.

Так, запрещено работать салонам красоты, кинотеатрам, зоопаркам. Закрываются ярмарки и объекты розничной торговли непродовольственными товарами, кроме аптек и магазинов, реализующих товары первой необходимости.

Также приостановлена работа массажных салонов, фитнес-клубов, тренажерных залов. Закрыты все спортивные объекты. Подробнее о том, какие объекты будут работать, читайте здесь.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 437 человек. Число зараженных в регионе достигло 97315. Об этом 30 октября сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день также скончались 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших на Ставрополье достигло 3984.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь за сутки смогли 239 человек.

Меры будут действовать с 30 октября по 7 ноября.