До 19 ноября работодатели Ставрополья вакцинируют 80% сотрудников

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров постановил вакцинировать 80% работников сферы туризма, культуры, спорта, транспорта, обслуживания и т.д. до 19 ноября. Если работодатель этого не сделает, заведение могут ограничить в работе.

- Где-то постановление выполняется в полной мере. Где-то есть пробуксовки – больше всего вопросов к магазинам крупных торговых сетей, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения. Школьники и студенты учатся дистанционно до 15 ноября, работает система QR-кодов и масочный режим.

За последние сутки в регионе заболели 505 человек, погибли 44 пациента, выздоровели - 607.