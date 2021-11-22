На Ставрополье установили рекорд по количеству введенного в эксплуатацию жилья

За десять месяцев 2021 года в Ставропольском крае в эксплуатацию сдали 1 355,5 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 1032% от плана. Это рекордный показатель в рамках программы "Жилье и городская среда".

Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства региона. В основном в эксплуатацию ввели объекты индивидуального жилищного строительства. Многоквартирных домов введено 446,2 тысяч квадратных метров.

- Ставропольский край в полном объеме выполнил показатель по вводу жилья в 2021 году. Такие результаты связаны с высоким покупательским спросом, а также с государственной поддержкой жилищного кредитования, при которой семьям предоставляется ипотека по сниженной процентной ставке, - рассказал глава ведомства Валерий Савченко.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в 2022 году на строительство 500 новых квартир для детей-сирот направили 722 миллионов рублей.