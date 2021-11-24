В Кировском округе Ставрополья пьяный водитель притворился пассажиром в пустом авто

Ночью в Кировском округе Ставропольского края сотрудники ГИБДД заметили странный автомобиль с разбитым задним стеклом. Авто виляло по трассе, а после резко остановилось, когда полиция подала сигнал.

В машине находился только водитель, которого сотрудники правопорядка застали за тем, как он пересаживается на пассажирское сидение. Только вот в машине кроме него никого не было.

- Оказалось, что автомобиль принадлежит супруге. Мужчина употреблял спиртное, потом решил покататься. По неустановленным причинам разбил заднее окно, сломал водительскую дверь. Водитель решил притвориться пассажиром, чтобы избежать ответственности, - рассказали в ГИБДД региона.

29-летний ставрополец уже лишен водительских прав за нетрезвое управление автомобилем, поэтому на него составили протокол по статье "нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".

Ему грозит 2 года лишения свободы.