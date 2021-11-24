В Карачаево-Черкесии за две недели открыли семь детсадов-яслей

Фото: сайт главы КЧР.

О том, что в ауле Эльбурган Абазинского района вели в эксплуатацию детский сад-ясли «Марамыз» на 80 мест для детей от 1,5 лет, написал в своем Инстаграме глава Карачаево- Черкесии Рашид Темрезов: «Новое комфортное здание включает в себя 4 группы с игровыми и уютными спальнями, просторным музыкальным залом и пищеблоком с современным технологическим оборудованием. Кроме того, благоустроена прилегающая территория: созданы прогулочные зоны, площадки для игр и отдыха ребятишек».

На прошлой неделе детский сад на 80 мест распахнул свои двери в ауле Вако-Жиле Адыге-Хабльского района. Здесь созданы замечательные условия для малышей: для каждой возрастной категории разработана своя развивающая программа, в помещениях и пищеблоке установлено современное технологическое оборудование, созданы тематические прогулочные зоны и площадки для отдыха.

Еще раньше 5 яслей на 400 мест открылись в Черкесске. Ясельные корпуса, каждый из которых рассчитан на 80 мест, построены на территории детских садов «Аленький цветочек», «Огонек», «Орленок», «Красная шапочка» и «Золушка».

Все дошкольные учреждения построены в рамках нацпроекта «Демография» в части «Содействия занятости женщин-доступность дошкольного образования детей».

Напомним, Карачаево-Черкесия - в числе лидеров по итогам реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году. В рамках этого нацпроекта в республике к началу нового учебного года созданы 26 центров «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» на базе гимназии № 19 Черкесска; центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Кроме того, благодаря нацпроекту в республике созданы условия для занятия физкультурой и спортом в 11 сельских общеобразовательных организациях; внедрена целевая модель развития региональной системы допобразования детей и создан региональный модельный центр в Черкесске; более 17,5 тыс. детей и молодежи в возрасте до 30 лет вовлечены в социально активную деятельность в рамках реализации патриотических проектов.

Также на средства образовательного нацпроекта оснащена 51 образовательная организация современным цифровым оборудованием; обновлена материально-техническая база КЧРГБПОО «Индустриально-технологический колледж» Черкесска, проведен ремонт 4 мастерских и установлено новое технологическое оборудование.