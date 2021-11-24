«Россети Северный Кавказ» обеспечили 60 МВт мощности объекту «зеленой энергетики» на Ставрополье

Фото: Россети.

Энергетики «Россети Северный Кавказ» продолжают активное участие в реализации экологических проектов в области возобновляемых источников энергии на Ставрополье.

Так, на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» завершилась реализация проекта по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Медвеженской ветряной электростанции (ВЭС). Объект находится на территории Труновского муниципального округа и состоит из 24 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Максимальная мощность ветроэлектростанции составила 60 МВт.

В числе реализованных мероприятий по основному оснащению ВЭС электротехническим оборудованием - сооружение на площадке ветропарка распределительных устройств напряжением 35 и 110 кВ с установкой одного силового трансформатора мощностью 63 МВА.

Кроме того, специалистами компании построена воздушная линия 110 кВ общей протяженностью 4,6 км от существующей ВЛ 110 кВ «Баклановская - Дмитриевская» до распределительного устройства напряжением 110 кВ Медвеженской ВЭС. С учетом проекта все возводимые объекты электросетевого хозяйства - распределительные устройства, а также объекты по производству электрической энергии - ветрогенераторы - энергетики оснастили микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. Это обеспечит контроль за состоянием оборудования и выдачу сигналов для прекращения аварийных и аномальных режимов в энергосистеме.

Отметим, Ставропольский край является ключевым регионом для реализации проектов АО «НоваВинд», которое занимается строительством ветропарков по всей стране. Сегодня в крае уже функционируют несколько ветроэлектростанций. В их числе: самая крупная в России - Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт в Кочубеевском районе, Бондаревская ВЭС (120 МВт) в Ипатовском городском округе и Кармалиновская ВЭС (60 МВт) в Новоалександровском городском округе. Также на территории региона в настоящий момент ведется строительство Берестовской ВЭС (60 МВт) в Петровском городском округе.