«Россети Северный Кавказ» развивают сетевую инфраструктуру курорта Архыз в КЧР

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» за 10 месяцев текущего года обеспечили электроэнергией 178 новых объектов в курортном посёлке Архыз в Карачаево-Черкесии.

В общей сложности с начала года к сетям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в зоне ответственности Зеленчукских районных электросетей, куда входит и курорт Архыз, подключено 294 новых потребителя. Из них около 70% приходится на Архыз, где численность постоянного населения составляет всего чуть более 500 человек. Такое количество новых объектов в курортном поселке объясняется стремительным развитием указанной туристической зоны республики и строительным бумом.

Подавляющее большинство подключенных объектов - это базы отдыха, гостиницы, дачи, гостевые дома, коттеджи. Для выдачи им 6,3 мегаватт мощности энергетики построили около 3 км распределительных сетей 10/0,4 кВ, смонтировали две новые трансформаторные подстанции и установили два распределительных шкафа 10 кВ.

Все организационно-технические работы выполнили специалисты Зеленчукских райэлектросетей и производственно-технической группы филиала «Карачаево-Черкесскэнерго». Таким образом, компания «Россети Северный Кавказ», выполняя работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры, вносит свой ощутимый вклад в развитие туристической индустрии республики.