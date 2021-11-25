В Архызе открывается молодежный форум

До 28 ноября в поселке Архыз Карачаево-Черкесии будет проходить региональный молодежный форум «Межкультурный диалог». Его участники - молодые люди, жители Карачаево-Черкесии разных национальностей, студенты ведущих учебных заведений республики.

Основными темами форума станут межэтнические отношения, профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. В рамках мероприятия будут организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы. Спикерами и экспертами форума выступят преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители различных министерств и ведомств республики, прокуратуры КЧР, федерального агентства по делам молодежи.

Помимо основных тем форума, спикеры расскажут участникам об основах написания проектов, научат командообразованию и дизайн-мышлению. Региональный молодежный форум «Межкультурный диалог» традиционно проводится с 2017 года. За это время в нем поучаствовало более 300 человек из разных регионов Северного Кавказа.

Мероприятие организовано министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати в рамках реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации».

Из-за коронавирусной инфекции мероприятие будет проходить с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.