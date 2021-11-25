Ставрополь побил рекорд по числу зараженных коронавирусом в крае

В целом в нашем регионе привились уже 1 миллион 13 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ставрополь стал антилидером в списке городов края, где больше всего заболевших коронавирусом. За сутки в столице региона заболело 160 жителей. Число зараженных в Ставрополе за весь период пандемии достигло 21548.

Всего в регионе за вчерашний день диагноз подтвердился у 525 человек. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм Владимир Владимиров.

- Чтобы устранить исходящие от вируса угрозы и победить пандемию, необходимо достичь коллективного иммунитета. За прошедшие сутки почти более 10 тысяч жителей края сделали прививку первым компонентом вакцины от COVID-19, - написал губернатор.

А в целом в нашем регионе привились уже 1 миллион 13 тысяч человек.